Ahlatcı Çorum FK'nın genç golcüsü Hasan Ege Akdoğan'ın da yer aldığı U17 Futbol Milli Takımı, Azerbaycan maçları için Kocaeli'de kampa girdi.

Teknik direktörlüğünü Orhan Şam'ın yaptığı U17 Futbol Milli Takımımız, Kasım ayında Sırbistan'la oynayacağı 2024-2025 UEFA Avrupa Şampiyonası 1.Tur maçı hazırlıkları çerçevesinde, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, Azerbaycan'la 9 ve 12 Eylül tarihlerinde olmak üzere iki özel maç yapacak.

Milliler, Kocaeli Kartepe'de toplanıp maçların hazırlıklarına başlarken, kampa, Ahlatcı Çorum FK'nın genç golcüsü Hasan Ege Akdoğan da katıldı.

Millilerimizle Azerbaycan arasında, Darıca İlçe Stadı'ndaki ilk hazırlık maçı 9 Eylül Pazartesi günü, saat 16.00'da başlayacak. İkinci hazırlık maçı ise aynı statta, 12 Eylül Perşembe günü, 13.00'te başlayacak.