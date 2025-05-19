Çorum 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nin 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirildi. Genel Kurul’da Kooperatif Başkanı Hasan Eker ve yönetimi güven tazeledi.

ÇESOB Konferans Salonu’nda düzenlenen Genel Kurul toplantısına ÇESOB Başkanı Recep Gür, Hazır Elbiseciler Odası Başkanı Necati Şimşek, Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal, Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun, Elektrik ve Su Tesisatçıları Odası Başkanı Erol Bozkurt, Marangozlar Odası Başkanı Yücel Şahin, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Canbek, Kooperatif Müdürü Yaşar Kirişçi, Çorum Merkez Köy Muhtarlar Derneği Başkanı Yıldırım Külcü, kooperatif yönetici ve personelleri ile çok sayıda kooperatif üyesi esnaf katıldı.

Divan Başkanlığını Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Canbek’in yaptığı Genel Kurul’da katip üye olarak ise Yusuf Aktaş ve Sait Karaduman görev aldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından kooperatifin 2024 yılı yönetim ve denetim kurulu faaliyetleri ile gelir-gider bilançoları okunarak ibra edildi.

Gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından bir teşekkür konuşması yapan S.S. Çorum 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Eker, kendisine ve yönetimine 4 yıl daha yetki veren tüm kooperatif üyelerine teşekkür etti.

Hasan Eker Başkanlığı’ndaki S.S. Çorum 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nin Yönetim Kurulu Yaşar Bozok, Hasan Karagöz, Noğman Ateş ve Yaşar Toprak’tan oluşurken, Denetim Kurulu ise Osman Eliaçık, Musa Kınıklı ve Cengiz Demiral’dan oluştu. (Haber Merkezi)