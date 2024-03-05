Çorum Voleybol Hakemlerine Alparslan Endüstri Erkekler 1. lig maçında görev.

Yarın Erbaa’da oynanacak Niksar Belediyespor- Seyhan Yıldırım maçını ilimiz klasman hakemi Hasan Olgun yönetecek.

Voleybol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre yarın saat 16’da Erbaa Spor Salonu’nda Niksar Belediyespor ile Seyyan Yıldırım takımları arasındaki maçı Hasan Olgun yönetecek yardımcılığını da ilimizden Hüseyin Yıldırım yapacak.

Maçta gözlemci olarak ise Mahmut Uysal görev yapacak.

Ligde Niksar Belediyespor 15 maçta 30 puanla play-off hattında bulunurken Seyhan Yıldırım ise 10 puanla yedinci sırada bulunuyor.