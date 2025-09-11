Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle 37 ile yeni emniyet müdürü atandı, 22 ilin emniyet müdürü merkeze alındı.

Geçtiğimiz yıllarda Çorum’da görev yaptıktan sonra Emniyet Genel Müdürlüğü Yardımcılığına atanan, daha sonra da Balıkesir'e Emniyet Müdürü olarak atanan Hasan Yiğit, yeni kararname ile Kahramanmaraş'a atandı.

Hasan Yiğit, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın İmralı’daki sorgulama sürecinde yer almıştı. Polis teşkilatında tecrübeli bir isim olarak bilinen Yiğit'in terörle mücadele üzerine yayımlanmış 6 kitabı bulunuyor.

8 YIL ÇORUM'DA GÖREV YAPTI

8 yıl Çorum Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan Hasan Yiğit, bir süre Terörle Mücadele Şube Müdürü olarak hizmet verdikten sonra Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olmuştu.

Daha sonra Terörle Mücadele Daire Başkanlığı görevine atanan Yiğit, bu görevinin ardından 2023 yılındaki kararname ile Balıkesir Emniyet Müdürü olmuştu. Yiğit, son kararname ile Kahramanmaraş'a görevlendirildi.