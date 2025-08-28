Hasan Paşa Sokaklarda uzun süredir gündemde olan kentsel dönüşüm çalışması vatandaşların onay vermesi halinde Çorum Belediyesi tarafından yürütülecek.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, mahalle sakinleri ve mülk sahipleriyle bir araya gelerek nihai projeyle ilgili kapsamlı bir bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Vatandaşlara sunulan modern konut projesi ve 60 ay taksit imkânı hak sahipleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Hasanpaşa Kentsel Dönüşüm Proje Alanı 2.8 hektarlık bir alandan oluşuyor. 1970-1980’li yıllarda gecekondulaşmayı önlemek amacıyla kooperatifler tarafından yapılmış, 16 adet parselde 39 binada 266 hane yer alıyor.

3 YILDIR MÜLK SAHİPLERİ MÜTEAHHİTLERLE ANLAŞAMADI

Hasanpaşa Bölgesi 1984 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı onaylı imar planlarında; “Gecekondu Önleme Bölgesi”, Blok Nizam 4 kat ve EMSAL 1,60 yapılaşma koşullarına sahip bir alandı. Bireysel kentsel dönüşümü desteklemek amacıyla Çorum Belediye Meclisi’nin 07.10.2022 tarihli toplantısında alınan kararla imar planları Emsal:2.00, Yençok:6 kat olarak planlanmıştı. Kentsel dönüşümü cazip hale getiren bu düzenlemeye rağmen aradan geçen yaklaşık 3 yıllık sürede, ev sahipleri ile müteahhitler arasında yapılan görüşmelerde sonuca varılamadı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJE ALANI İLAN EDİLDİ

Bunun üzerine Çorum Belediyesi vatandaşlara destek olmak ve daha modern yaşam alanlarına kavuşturmak amacıyla, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 73 üncü maddesi kapsamında Belediye Meclisi’nin 04.10.2024 tarih 104 sayılı kararı ile Hasanpaşa Bölgesi’ni “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan etti.

BAŞKAN AŞGIN, PROJEYİ TÜM AYRINTILARIYLA PAYLAŞTI

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, mahalle sakinleri ve mülk sahipleriyle düzenlenen bilgilendirme toplantısında nihai projeyi tüm ayrıntılarıyla paylaştı. Başkan Aşgın, hazırlanan konut projelerinin hem mimari açıdan modern hem de ödeme koşulları açısından vatandaş için son derece makul olduğunu vurguladı.

VATANDAŞ ONAY VERİRSE BAŞLAYACAK

Kentsel dönüşüm projesinin hayata geçirilmesi için öncelikle hak sahiplerinin çoğunluğunun onayı gerekiyor. Belediye, vatandaşların talep ve kabulü halinde projeyi üstlenerek 4 etap halinde ihaleye çıkacak ve ihale sonucu yer tesliminin ardından 3 yıl içinde tamamlanarak hak sahiplerine teslim edecek.

Başkan Aşgın, “Biz bu sürece samimiyetle başladık. Vatandaşımızın rızası ve onayı olmadan adım atmayacağız. Çorum için, geleceğimiz için bu dönüşümü hep birlikte başaracağız” dedi.

39 BİNA ve 266 HANEDE KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMASI

Toplam 2,8 hektarlık alanı kapsayan Hasan Paşa Kentsel Dönüşüm Projesi, 16 parsel üzerinde yer alan 39 bina ve 266 haneyi içine alıyor. 1970–1980’li yıllarda kooperatifler eliyle yapılan mevcut yapılar genellikle 3 katlı 31 bina ve 5 katlı 8 binadan oluşuyor.

KAMU-ÖZEL SEKTÖR İŞBİRLİĞİ

Kamu, özel sermaye ve halkın katılımı ile kamu-özel sektör işbirliği ile hayata geçirilmesi amaçlanan projenin kat karşılığı inşaat modeli şeklinde hayata geçirilmesi planlanıyor. Proje, simetrik 4 etaptan oluşuyor. Her bir etap farklı bir müteahhit tarafından yapılabileceği gibi bir müteahhit birden fazla etapta yapabilecek şekilde tasarlandı.

572 YENİ KONUT İNŞA EDİLECEK

Proje kapsamında 572 daire inşa edilecek. Bunların 248’i 3+1 (119 m²), 324’ü ise 2+1 (91 m²) dairelerden oluşacak. Bloklar modern mimariye sahip olacak, sosyal alanlar ve çevre düzenlemeleriyle bölgeye yeni bir yaşam alanı kazandırılacak.

UYGUN ÖDEME TABLOLARI OLUŞTURULDU

Hak sahipleri için %20 peşin ödeme indirimi ve 60 aya kadar vade imkânı sunuluyor. Ayrıca, kura yöntemiyle daireler noter huzurunda adil şekilde dağıtılacak. Mevcut arsa payı, şerefiye ve kat farkları dikkate alınarak ödeme tabloları oluşturuldu.

VATANDAŞ SORDU, BAŞKAN AŞGIN CEVAPLADI

Toplantıda yapılan sunumda, yeni konutların sosyal alanları, dış cepheleri ve kullanım kolaylıkları görsellerle aktarıldı. Yapılan bilgilendirmenin ardından Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, hak sahiplerinin sorularına tek tek cevap verildi. Başkan Aşgın, “En uygun koşullarda, en nitelikli binaları vatandaşımıza sunmak için yoğun bir çalışma yaptık. Çoğunluk sağlandığında imzaları atacak ve projeyi hızla hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

MUHTARDAN KENTSEL DÖNÜŞÜM TEŞEKKÜRÜ

Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli de, Hasanpaşa Sokakları Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında mahalle sakinlerinin taleplerini ve beklentilerini dile getirdiği konuşmasında, projeye verdiği destekten dolayı Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

Hasanpaşa Sokakları’nda yapılacak kentsel dönüşümün Çorum’un örnek projelerinden biri olacağını belirten Muhtar Belli, “Proje hayata geçtiğinde hem Hasanpaşa hem de tüm Çorum için büyük bir kazanım olacak” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür eden Belli, “Başkanımız bu konuda büyük bir gayret gösteriyor. Ben de inanıyorum ki hemşehrilerimizin hakkı korunacak ve mahallemiz hak ettiği değere kavuşacak. İnşallah herkes için hayırlısı olur” dedi.