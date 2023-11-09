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Çorum'da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'dde güvenlik görevlisi olarak görev yapan Bahri Eryılmaz (32), yakalandığı hastalığa yenik düştü.

3 yıldır hastalığı nedeniyle Ankara'da tedavi gören genç güvenlik görevlisi, önceki gün Çorum'a getirildi.

Rahatsızlığı nedeniyle tekrar hastaneye kaldırılan Eryılmaz, bütün müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Eryılmaz’ın genç yaşta vefatı ailesi, sevenleri ve mesai arkadaşlarını yasa boğdu.

Merhumun cenazesi yarın öğle namazına müteakip Akşemseddin Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından İskilip'te toprağa verileceği öğrenildi.