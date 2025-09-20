Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi nükleer Tıp Merkezi’nde Galyum PET görüntüleme ve Lutesyum tedavisi uygulamalarına başlandığı duyuruldu.

Kanser tanı ve tedavisinde kullanılan yöntemler sayesinde, hastalıkların erken evrede tespit edilmesi ve hedefe yönelik tedavi imkanları artık Çorum’da da sunulacak.

Galyum PET ile özellikle prostat kanseri başta olmak üzere bazı tümörlerin çok daha hassas şekilde görüntülenmesi sağlanacak.

Lutesyum tedavisi ise ileri evre hastalarda tümör hücrelerini hedef alarak yan etkisi düşük, yaşam kalitesini artırıcı bir seçenek sunacak.

Bu gelişme ile birlikte Çorum ve çevre illerde yaşayan hastaların artık ileri tetkik ve tedaviler için başka illere gitmesinin önüne geçilecek.

Hastane yönetimi, yeni başlayan bu uygulamaların bölge halkı için büyük bir kazanım olduğunu vurgulayarak, modern tıbbın sunduğu en güncel yöntemleri Çorum’a kazandırmaya devam edeceklerini duyurdu.