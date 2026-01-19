Çorum Özel Hastanesi Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Hastalıkları Uzmanları Opr. Dr. Muhammed Zeki Yalçın ve Opr. Dr. Serdar Ali Elkıran yaptıkları ortak açıklamada mevsimsel üst solunum yolu enfeksiyonu hastalığı hakkında bilgiler verdiler.

Üst solunum yolu enfeksiyonu denildiğinde nezle, grip, boğaz ve bademcik iltihapları, orta kulak iltihabı ve sinüzit enfeksiyonlarının anlaşılması gerektiğini belirten Opr. Dr. Muhammed Zeki Yalçın ve Opr. Dr. Serdar Ali Elkıran, “Bu enfeksiyonların 2/3’ü virüsler tarafından meydana getirilmektedir. Havaların soğuması ile insanların daha fazla kapalı mekanlarda zamanlarını geçirmeleri, güneş ışınlarından yararlanamama ve stres faktörünün artması kasım-nisan ayları arasında üst solunum yolu enfeksiyonlarının artışının sebepleridir. Çocuklarda yetişkinlere göre daha fazla üst solunum yolu enfeksiyonu görülür. Bunun temel sebebi vücut bağışıklık sistemlerinin birçok enfeksiyon ajanı ile yeni karşılaşıyor olmasıdır. Bunun tek istisnası anne sütü ile beslenen çocukların 6-9 aylar arasında, anneden aldıkları koruyucu antikorlar nedeniyle enfeksiyona karşı korumalıdır ama 1 yaştan itibaren enfeksiyon sıklığı artmaya başlar. Grip ve nezle halk arasında birbirine çok karıştırılan hastalıklardır. Ama aralarında birçok ayrılıklar söz konusudur. Nezlelerde tedavi belirtileri azaltan destekleyici tedaviden ibaretken gripte aşı ve antiviral ajan kullanma gerekliliği vardır” dediler.

Opr. Dr. Muhammed Zeki Yalçın ve Opr. Dr. Serdar Ali Elkıran, üst solunum yolu enfeksiyonu hastalıklarının sebepleri ve belirtileri hakkında şu bilgileri verdiler:

SOLUNUM YOLLARI ENFEKSİYONU NEDENLERİ

200’den fazla sayıdaki virüsler üst solunum yolu enfeksiyonlarına neden olabilir. Bu virüsler çok hızlı yayılır ve çok bulaşıcıdır. Bu virüsler herhangi bir kişinin solunum yoluna tokalaşma gibi direk temas yolu ile yiyecek veya içecek paylaşımı ve öpüşme gibi temas ile bulaşabilir. Ayrıca, öksürük ve hapşırma yoluyla da yayılabilir. En sık görülen neden, kirli yüzeylere dokunduktan sonra kendi elleri ile gözlerini, burun veya ağıza dokunarak bulaştırmasını içerir.

SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU BELİRTİLERİ

Üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri genellikle üşüme ve öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, balgam, baş ağrısı, ateş, yüzde basınç, kulak ağrısı, soğuk ve sıcak havalara aşırı hassasiyet ve hapşırma durumlarından birini ya da birkaçını içerebilir. Belirtilerin başlangıcı genellikle virüse maruz kalma zamanından 1-3 gün sonra başlar. Semptomların süresi genellikle 7 ile 10 gün arasında değişebilmekle beraber enfeksiyonun şiddetine göre daha uzun sürebilir.

Basit bir soğuk algınlığı dahi tedavi edilmez veya ihmal edilirse orta kulak veya bademcik enfeksiyonu, sinüzit veya akciğer enfeksiyonlarına ilerleme eğilimi gösterebilir. Tedavi; şikayet ve bulguların ışığında değerlendirilmelidir. Çoğunlukla viral kaynaklı üst solunum yolu enfeksiyonlarında destekleyici tedaviler ön planda iken ilerlemiş hastalık tablolarında tedaviye antibiyotik eklenmesi ve hatta hastanede takip edilmesi önerilebilmektedir.

Grip aşısı erken dönemde koruyucu amaçlı olarak mutlaka önerilmektedir. Özellikle riskli grup olarak belirlenen 65 yaş üstü, sürekli akciğer ve kalp hastalıkları olanlara, diyabet hastalarına, kalıtsal kan hastalığı olanlara, sağlık çalışanlarına, risk grubunda olan hastaların ev haklı ve yakın temas da olanlar, grip mevsiminde hamileliliğinin 4.ve daha sonraki aylarında olanlar, kemoterapi, radyoloji, steroid ilaç alanlar, organ nakli yapılmış olanlara yapılmalıdır. Bunun dışında olup da kendini aşı yoluyla gripten korumak isteyenlerde aşılanabilir.” (Haber Merkezi)