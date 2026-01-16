Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezinde kanser tanısı için kullanacakları PET cihazının yenilendiğini belirten Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Gömeç, “Kurulumu bitmek üzere onayları alındıktan sonra hizmet vermeye başlayacak. Bu hastanemize muazzam bir katkı” dedi.

PET CİHAZI YENİLENDİ, KURULUMU BİTMEK ÜZERE

Çorum Web Tv’de yayınlanan Çorum’a Dair programına konuk olan Başhekim Gömeç, hastanenin her geçen gün büyüme eğiliminde bir hastane olduğunu belirterek, “Güncel yenilikleri sürekli takip ediyoruz. Hastanemizin kurulduğu günden bu zamana kadar geçen sürece bakıldığında teknoloji her geçen gün değişiyor. Biz de bu değişimi takip etmek zorundayız. Hastanemize güncel cihazlar kazandırmak için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Onkoloji Merkezi’mizde kanser tanısı için kullanacağımız PET cihazımız yenilendi. Kurulumu bitmek üzere onayları alındıktan sonra hizmet vermeye başlayacak. Bu hastanemize muazzam bir katkı. İkincisi ise Linak dediğimiz kanser hastalarında kullandığımız bir cihazımız var. Cihaz kuruldu kısa süre içerisinde aktif olacak.” dedi.

1 YILDA 2 MİLYON 332 BİN MUAYENE

2025 yılı içerisinde 2 milyon 332 bin 156 hastayı muayene ettiklerini ifade eden Başhekim Gömeç, “Muayene sayılarımıza bakıldığında 2024 yılı ile 2025 yılı arasında 200 bin muayene farkını görüyoruz. 2024 yılında poliklinik ve acil muayeneler toplamında 2 milyon 102 bin 117 hasta muayene edilirken 2025 yılında ise bu rakam 540 bin 642’si acil 1 milyon 791 bin 494’ü poliklinik olmak üzere toplam 2 Milyon 332 Bin 156 hastayı muayene ettik. Acilde muayenelerde çok fazla bir sayısal farklılık yaşamamışız. 2024 yılı içerisinde de 2025 yılı içerisinde de 500 bin hasta muayene etmişiz. Bu sayıların değişmemesi hatta bir az olsun düşmesi mesai dışı verilen hizmetlerden kaynaklandı.” diye konuştu.

AMELİYAT SAYILARIMIZDA CİDDİ BİR DEĞİŞİM YAŞANIYOR

Ameliyatların içerikleri açısından büyük değişiklikler yaşandığını dile getiren Gömeç, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Ameliyatların sayılarından 2024 yılına göre çok ciddi bir sayısal değişim görünmese de içerik açısından büyük bir değişim yaşadık. Özellikle A sınıfı B sınıfı ameliyatlarda büyük bir artış oldu. 2025 yılı içerisinde 47 bin 790 ameliyat yapılmış. Bu çok ciddi bir rakam. Ameliyatların dışında ciddi bir yoğun bakım kapasitesine sahibiz. Özellikle erişkin yoğun bakımlarında %90’ın üzerinde bir yoğunluğa sahibiz. Boşluk oluşması halinde ise çevre illere destek atıyoruz.” (Haber Merkezi)