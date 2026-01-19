Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir’i ziyaret etti. Ziyarette, Hitit Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı arasında yürürlükte bulunan “Ortak Kullanım Protokolü” kapsamında sürdürülen iş birliği çalışmaları değerlendirildi.

Ortak kullanım modeli çerçevesinde Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri ile uzman hekimler güçlerini birleştirerek Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hem sağlık hizmet sunumu hem de eğitim faaliyetlerine önemli katkılar sağlıyor.

Yürütülen işbirliğiyle başta Çorum olmak üzere bölgeye sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması, tıp eğitiminin güçlendirilmesi ve akademik bilgi birikiminin sahaya daha etkin yansıtılması amaçlanıyor.

Ziyarette, Hitit Üniversitesi ile Sağlık Müdürlüğü arasındaki koordinasyonun geliştirilmesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki klinik hizmetlerinde verimliliğin yükseltilmesi ve başarılı tanı ve tedavi yöntemlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar görüşüldü.

Aynı zamanda 20 farklı alanda Tıp Fakültesi akademisyenleri tarafından verilen uzmanlık eğitimlerinde sayıları her geçen yıl artan asistan hekimlerin sağlık hizmetlerine katkı düzeyi ele alındı.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, Hitit Üniversitesi ile yürütülen uyumlu ve yapıcı iş birliğinin ilimizde sunulan sağlık hizmetlerine önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ise “Sağlık Müdürlüğümüzün bölgemiz ve ilimizdeki başarılı çalışmalarına Tıp Fakültemiz ile desteğimizi sürdüreceğiz. Tıp Fakültemizin öğretim üyeleri ve hastanemizin uzman hekimleriyle şehrimizde, bölgemizde ve ülkemizde ilkleri gerçekleştirerek hizmet etmeye devam edeceğiz.” dedi.