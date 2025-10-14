Milli maç arası nedeniyle kamp yapmak üzere Hatay’a dönen Atakaş Hatayspor, ligin 9. haftasında oynayacağı Çorum FK maçı hazırlıklarını İskenderunspor tesislerinde sürdürüyor.

Hatayspor Kulübü, bu süreçte tesislerini açarak destek olan İskenderunspor camiasına ve İskenderunspor Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Bolat’a teşekkür etti.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı.

“Milli maç arasında kamp yapmak için evine; Hatay’a dönen Hataysporumuz, Çorumspor maçı hazırlıklarına İskenderun’da İskenderunspor Tesisleri’nde devam ediyor. İki takım; tek yürek duygusuyla bizlere tesislerini açan İskenderunspor Camiasına ve Yönetim Kurulu Başkanı; Sayın Hakan Bolat’a teşekkür ederiz.”