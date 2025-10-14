İstanbul’da yaşayan Kozörenliler, Çorum İli Mecitözü İlçesi Kozören Köyü Güzelleştirme ve Tanıtma Derneği tarafından düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi.

Yıllardır planlanan birliktelik, Dernek Başkanı Serkan Karaca, Başkan Yardımcısı Ali Taş, Sayman Özkan Yıldırım, Genel Sekreter Kamil Yıldırım ve Üye Mehmet Cömert’in öncülüğünde hayata geçirildi. Derneğin kuruluşunda ve programın düzenlenmesinde Bülent Kırıcı, Özlem Elma ve Halil Uncu da önemli katkılar sundu.

İstanbul Maltepe Seyirtepe Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen kahvaltı programına; Anadolu Cumhuriyet Savcısı İdris Aksoy, Şişli-Sarıyer-Kağıthane İŞKUR Müdürü Aziz Doğan, Maltepe CHP İlçe Başkanı Kenan Otlu, ilçe başkan yardımcıları, Maltepe Belediye Meclis Üyesi Eren Ağkaya, Tuğra Partisi Genel Başkan Yardımcısı Deniz Özcan, Aile Hekimi İlker Baran Karaçitci, Çorumlular Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Mecitözü Federasyonu İstanbul İl Başkanı Hüseyin Akmaz, Çorum Basın Derneği Başkanı Erkan Karaca ile çok sayıda davetli katıldı.

Programda konuşan Dernek Başkanı Serkan Karaca, derneğin amacının Kozörenliler arasındaki dayanışmayı güçlendirmek, kültür ve gelenekleri yaşatmak olduğunu söyledi. Karaca, tüm hemşehrilerini derneğe manevi destek olmaya davet ederek, derneğin kurulmasında emeği geçen merhum Salih Yıldırım’ın “İstanbul’daki Kozörenlileri bir araya getirin” vasiyetini de hatırlattı.

Maltepe CHP İlçe Başkanı Kenan Otlu ise konuşmasında, “Siyaset zor iştir ama dernekçilik ondan da zordur. Örgütlü olmak, insanları bir araya getirmek büyük emek ister,” dedi. Otlu, Maltepeli bir yönetici olarak her zaman Çorumluların yanında olacaklarını belirterek, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin kapıları sizlere sonuna kadar açık,” ifadelerini kullandı.

Anadolu Cumhuriyet Savcısı İdris Aksoy da yaptığı konuşmada kendisini “fahri bir Çorumlu” olarak gördüğünü belirterek, Çorumlularla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Mecitözü Federasyonu İstanbul İl Başkanı Hüseyin Akmaz ise yeni kurulan derneğin bölgedeki birlikteliğe güç katacağını vurguladı. Akmaz, derneklerin ayakta kalması için maddi ve manevi desteğin önemine dikkat çekerek, “Yakında Çorumlular Konfederasyonu’nu kuracağız ve Serkan Karaca ile yönetimine gereken tüm desteği vereceğiz,” dedi.

Program, yapılan konuşmaların ardından düzenlenen dayanışma yemeği ve saz, davul, zurna eşliğinde yapılan eğlenceli etkinliklerle son buldu. Davetliler, birlik ve beraberlik içinde keyifli bir gün geçirdi.