Kulüpler arası Satranç İl birinciliğinde Çorum Hattuşa Satranç Kulübü şampiyon oldu.

Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu salonunda yapılan Kulüpler arası Satranç il birinciliğinde 18 kulüpten 137 erkek 70 kadın toplam 207 sporcu mücadele etti.

Ertan Çopur’un turnuva direktörü olduğu müsabakalarda baş hakem olarak Mesut Çetinoğlu yardımcısı olarak Metin Mehmet Okumuş ve 12 hakem görev yaptı.

Yapılan müsabakalar sonunda Çorum Satrançspor kulübü 7 maçta altı galibiyet ve bir mağlubiyet ile birinciliği kazanırken Çorum Mustafa Kemal Ortaokulu aynı puanla ve averajla ikincilik kupasını aldı.

Çorum Ataspor kulübü beş galibiyet iki mağlubiyet ile üçüncü olurken ÇorumGençlikspor kulübü ibe 9 puanla dördüncülük ödülünün sahibi oldu.

Müsabakalar sonunda takım sıralamasında ilk dört sırayı alan takımlara kupa sporculara ise madalyaları verildi.