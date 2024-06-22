Çorum’da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yarından itibaren daha da artacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahminlerine göre Çorum’da hava sıcaklıkları önümüzdeki hafta 35 dereceye kadar çıkacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine önümüzdeki günlerde Çorum’da beklenen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:

“Cumartesi 13/31, Pazar 12/32, Pazartesi 13/35, Salı 15/35, Çarşamba 15/33”

Sıcaklıkların artması nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların 11.00 ila 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları gerekiyor.