Meteoroloji Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada vatandaşlara yüksek sıcaklık uyarısında bulunuldu. Çorum’da önümüzde ki hafta hava sıcaklıklarının 39 dereceye yükselmesi bekleniyor.

Meteoroloji Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıda 18-22 Ağustos tarihleri arasında Türkiye’nin büyük bir bölümünde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklarının artmaya devam edeceğinin tahmin edildiğinin belirtildiği açıklamada, “Hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta boyunca kıyı kesimlerde mevsim normallerinin 1 ila 3, iç kesimlerde 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor” denildi.

Bölgemize bağlı il merkezlerinde önümüzdeki günlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: Samsun: 30 – 32, Sinop: 30 – 32, Ordu: 28 – 30, Kastamonu: 33 – 38, Çorum: 33 – 39, Amasya: 36 – 41, Tokat: 36 – 40”