Meteoroloji Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada vatandaşlara yüksek sıcaklık uyarısında bulunuldu. Çorum’da önümüzde ki hafta hava sıcaklıklarının 39 dereceye yükselmesi bekleniyor.

Yaz kurslarında 50 bin çocuğa ulaşıldı Yaz kurslarında 50 bin çocuğa ulaşıldı

Meteoroloji Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıda 18-22 Ağustos tarihleri arasında Türkiye’nin büyük bir bölümünde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklarının artmaya devam edeceğinin tahmin edildiğinin belirtildiği açıklamada, “Hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta boyunca kıyı kesimlerde mevsim normallerinin 1 ila 3, iç kesimlerde 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor” denildi.

Bölgemize bağlı il merkezlerinde önümüzdeki günlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: Samsun: 30 – 32, Sinop: 30 – 32, Ordu: 28 – 30, Kastamonu: 33 – 38, Çorum: 33 – 39, Amasya: 36 – 41, Tokat: 36 – 40”

Editör: Murat Çetin