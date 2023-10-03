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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) illerin müze ve ören yeri ziyaretçi sayılarını açıkladı.

Açıklanan verilere göre 3 müze ve 2 ören yerinin bulunduğu Çorum’u 104 bin 980 kişi ziyaret etti. Bir önceki yıl 72 bin kişinin ziyaret ettiği müze ve ören yerlerini bu yıl 33 bin kişi artarak 104 bin 980 kişiye çıktığı görüldü.

2017 yılında Hititlerin başkenti Hattuşa ile Türkiye'nin ilk milli kazı alanı unvanına sahip Alacahöyük ören yerleri başta olmak üzere tarihi evlere, binlerce eseri barındıran müzelere, yaylalara ve dini mekanlara ev sahipliği yapan Çorum’da Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Valilik tarafından yürütülen altyapı ve tanıtım çalışmalarının tamamlanmasıyla yıllık 500 bin turistin Çorum’a gelmesi bekleniyordu ancak 6 yılda Çorum’un turist sayısı yerinde saymaya devam ediyor. Sevindirici olan 72 bin olan turist sayısının 100 bini geçmesi oldu.

Geçtiğimiz aylarda göreve başlayan Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı geçtiğimiz günlerde Alacahöyük ve Hattuşa’da incelemelerde bulunarak, turizm çeşitliğinin arttırılması için yeni alternatifler üretileceğini açıklaması Çorum turizmi için çok önem arz ediyor.

Vali Dağlı da Çorum’un turizm konusunda potansiyelini çok iyi bildiği için tarihi ve kültürel zenginlikleri bulunan Çorum'un turizm sektöründen hak ettiği payı alabilmesi için yürütülmekte olan altyapı ve tanıtım çalışmalarına ağırlık verileceğini, turizm çeşitliğinin arttırılması için yeni alternatifler üretileceğini ve bu çerçevede; sektörde bulunan tüm kesimlerle işbirliği içerisinde yapılacak çalışmalarla, yerli ve yabancı turistleri Çorum’a çekerek bölgede yaşayan halka ekonomik katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

ÇORUM TURİZMİ HAKKINDA

Çorum’da var olan turizm potansiyelini başta Boğazköy-Hattuşa, Alacahöyük ve Ortaköy-Şapinuva olmak üzere tarih turizmi oluşturmaktadır. İlde tarih turizmi yanında; yayla turizmi, av turizmi, kongre turizmi, trekking ve bisiklet turizmi yapılması için uygun ortam bulunmaktadır.

Hitit dönemine tarihlenen Boğazkale, Alacahöyük ve Ortaköy’deki tarihi doku ile arkeolojik alanların yanı sıra merkez ilçe ve Hacıhamza Beldesindeki tarihi doku ve önemli eserleri ile Çorum Müzesi, Ortaköy İncesu Kanyonu, Bayat , Kargı ve İskilip ilçelerinde bulunan yaylalar İlin turizm özelliklerinin başında gelmektedir.

Çorum’da 1834 yılından itibaren başlayan arkeolojik araştırmalar ve devamında yapılan kazı çalışmaları, Anadolu’da var olan toplumların yaşamlarına ışık tutmuş, bu toplumlardan Hititlerin yarattığı büyük uygarlığa başkentlik yapmış Hattuşa ve yanı başındaki Alacahöyük, Çorum’u dünyaya tanıtarak haklı bir üne kavuşturmuştur.

Çorum’da yüzyıldır yapılan arkeolojik kazılar, Hitit Uygarlığının merkezinde bulunması nedeniyle son yıllarda yerli ve yabancılar tarafından yapılan araştırmalar yoğunlaşmış, bunun sonucunda da yeni arkeolojik kazı alanları açılmıştır. Turizm potansiyeli bulunan bu alanların yakın zamanda gelecek talepler doğrultusunda turizm arzına dönüştürülmesine çalışılmaktadır. Ayrıca, bu kazı alanlarında açığa çıkartılan eserlerin sergilendiği üç müzesi bulunan Çorum, il merkezinde yer alan Çorum Müzesi ile ünik Hitit eserlerinin sergilendiği müze olması açısından da önemli bir konumdadır. Yeni teşhiri ile göz dolduran müze yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından beğenilmekte ve ziyaretçi sayısı her geçen gün artmakta.

Kültürel Turizm kriterlerine göre Çorum’daki potansiyele bakıldığında, mutfak turizminde Çorum, İç Anadolu Bölgesi'nin damak tadı özelliğini göstermektedir. Bu konuda çeşit, kalite ve tat açısından yöre mutfağı Çorum’a gelen ya da gelecek olan yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekecek düzeydedir.

Çorum, bölgesel olarak Ankara’ya yakın olması nedeniyle çeşitli seminer, kongre ve bunun gibi faaliyetler açısından fazlaca etkin olamamıştır. Ancak, 1990 yılından itibaren uluslararası düzeyde yapılmaya başlanılan “Uluslararası Hititoloji Kongresi” ile ilde bir turizm canlılığı başlamış olup İlde yapılan beş yıldızlı otellerle de Çorum tam anlamıyla kongre turizmine hitap edecek konuma gelmiştir.

Çorum'da son yıllarda “Av Turizminde” bir talep gözlenmektedir. Yoğun olarak Sungurlu, Çorum, Osmancık ilçelerine turlar halinde avlanmaya gelen yerli ve yabancı gruplar görülmektedir. Bu hareketlilik takip edilmekte olup, “Av Turizminin” İlde organize bir duruma getirilebilmesi için yeni avlaklar tespit edilmiş olup , önümüzdeki yıllarda av turizmi ilimizde iyice canlanmış olacaktır. Av turizminin geliştirilmesi amacıyla 4 adet örnek avlak tesis edilmiş olup , bu avlaklarda öncelikli olarak yaban domuzu avı yaptırılacaktır. Yaban domuzu sayısı ilimizde oldukça fazla olup , avı yurt dışında büyük talep görmektedir. Talebe göre bu avlakların sayısı artırılacak ve ilimiz av turizminde ülkemizin en önemli merkezlerinden biri haline gelecektir.

Son olarak dışarıya göç vermiş olan illerden biri olan Çorum, yaz aylarında Ankara, İstanbul gibi metropol kentlerin yanında, yurtdışında bulunan vatandaşların da ailelerini ziyarete gelmeleri ile büyük bir hareket kazanmaktadır. Özellikle Kargı’da yaklaşık bir asırdır yapılan panayır ve yayla şenliklerine katılım oldukça yoğun olmaktadır.

Ayrıca, yaylalar atlı doğa turizmi, trekking sporları ve karavan turizmi için oldukça elverişlidir. Yürüyüş sporları için Orman ve Su İşleri Çorum Şube Müdürlüğü ile beraber parkur alanları , yamaç paraşütü ve bisiklet turizmi için uygun alanlar tespit edilmiş olup , bu alanlar seyahat acentaları ile irtibata geçilerek değerlendirilmelidir. İldeki doğal kaynaklar değerlendirilerek , Kaplıca Turizmi için gerekli yatırımlar yapılmalıdır.