Çorum'un Sungurlu İlçesi'ne bağlı Arifegazili köyünde, ilk ve orta okul öğrencileri için uçurtma ve Hıdırellez şenliği düzenlendi.

Bu yıl 2. düzenlenen etkinlikte öğrenciler yaptıkları birbirinden ilginç uçurtmaları gökyüzüne uçurarak gönüllerince eğlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, “Uçurtma Şenliğinde bir aradaydık. Çocuklarımız hem eğlendiler hem de uçurtmalarını uçurttular. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza, Okul Aile Birliği Başkanımız Sururi Gülbaş’a teşekkür ediyoruz. Bir gülücükleri Dünyaya bedel” ifadeleri kullanıldı.