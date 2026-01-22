Divan edebiyatı üstadı Hayati İnanç, “Gönül Rıhtımı” başlıklı programıyla önceki akşam Çorumlularla bir araya geldi.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Çorum Şubesi ile Tilmiz Gençlik Merkezi iş birliğinde Devlet Tiyatro Salonu’nda düzenlenen programa Vali Ali Çalgan ile eşi Halide Çagan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Çorum Şube Başkanı Turhan Candan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda Hayati İnanç düşüncelerini kendine has üslubuyla katılımcılarla paylaştı.