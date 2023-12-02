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Çorum Filistin Platformu işgal altındaki Gazze'ye ambulans ve tıbbi malzeme göndermek için yardım kampanyası başlattı.

Hürriyet Meydanı'nda stant kuran Çorum Filistin Platformu, tüm Çorum halkını desteğe davet etti.

Platfom üyelerinden Hüseyin Kılıç, kurulan stant önünde Gazze için başlatılan ambulans kampanyası hakkında açıklamalarda bulundu.

Gazze için ambulans ve tıbbi yardım kampanyası devam ettiğini hatırlatan Kılıç, Çorum'da bugüne kadar 997 bin 996 lira para toplandığını ancak bu ambulans alımı için yeterli olmadığını ifade ederek; "Kızılay bünyesinde bir hesap açarak başlattığımız kampanyada bugüne kadar 813 bin 86 lira, stantta da 184 bin 910 lira olmak üzere toplam 997 bin 996 lira toplanmıştır. Ambulans alımı için gerekli miktar 3,5 milyon lira olduğundan kampanyamız, hedeflediği asgari miktarın henüz yüzde 30'u aşamasındadır." dedi

Kılıç; 'Bütün dünyanın gözü önünde, uluslar arası hukuku ayaklar altına alarak Siyonist İsrail'in gerçekleştirdiği soykırıma sessiz kalmanın, duyarsız kalmanın vebali büyüktür. Çocukların, kadınların, yaşlıların ve masum sivillerin maruz kaldığı zulmün dünyada yankı bulması hususunda Çorum olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Gazze'deki yaraların sarılmasına küçük de olsa bir katkı sunmak için başlattığımız "Gazze için Ambulans ve Tibbi yardım Kampanyası" devam etmektedir.' diyerek vatandaşları kampanyaya destek vermeye davet etti.