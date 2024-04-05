Ahlatcı Çorum FK Basın Sözcüsü Tuğrul Topuz tüm Çorumlu futbol severleri Kocaelispor maçına davet etti.

Topuz kulüp sosyal medya hesabından yapılan açıklamasında ‘Sevgili Ahlatcı Çorum Futbol Kulübü ailesi, Bizim için büyük önem taşıyan bu hafta oynayacağımız Kocaelispor mücadelesinde sadece takımımız değil sizler de büyük bir rol oynayacaksınız. Bunun için tüm Çorum Futbol Kulübü taraftarlarımızı yanımızda görmek istiyoruz. Formayı giy atkını al statta yerini al. Haydi Çorum’ dedi.