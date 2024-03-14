Çorum FK'nın Eyüpspor maçı galibiyetinden sonra ünlü yorumcular birbiri ardına maç ile ilgili yorumlarda bulundu.

Çorum FK'nın galibiyetini hazmedemeyen Rıdvan Dilmen youtube hesabından, Bünyamin Gezer ise twitter hesabından maçın hakemine ağır eleştiride bulunarak, Çorum FK'nın galibiyetini gölgelemeye çalıştı.

Maçta Çorum FK'ya iki kırmızı verilmesi gerekiyormuş hatta biri bordoymuş! İkisi de yaşını baya geçtiği için ya gözleri görmüyo ya da Çorum'a bi garezleri var. Çorum FK şu anda kadrosuyla ligin en iyi futbol oynayan takımlarından açıp bi izlesinler. Lig birincisi Eyüp'e evinde yenilmesine rağmen, dışarda yendi, lig ikincisi Göztepe'yi evinde yendi, kendi sahasında berabere kaldı. Zira üstündeki Bodrumspor'u yendi, Bandırma'yı da yendi. Yani kısıtlı kadrosuna rağmen oynarak buralara geldi.

Bu yorumcular bu zamana kadar 1.Lig ile ilgili kaç tane hakem hatası ile ilgili yorum yapmış da Eyüpspor kaybedince borazan gibi ötmeye çalışıyor. Anlıyoruz bazı takımları tutuyorsunuz. 1.Lig'de şampiyon olmasını istediğiniz takımlar var ama Çorumspor da sahipsiz değil.

Lig'de 27 maç oynandı. En son dışarda 3-1 kaybettiğimiz Sakaryaspor maçında bildiğin Çorum FK doğrandı. O zaman niye sesiniz çıkmadı beyler. İşinize mi gelmiyor?

Türk futboluna hizmet etmiş iki spor adamının Çorum FK'nın haklı galibiyetinin üzerini örtmeye çalışması hiç yakışmadı.

Şimdi önümüzde 3.'lük için Cumartesi günü çok önemli bir maça çıkacak Çorum FK.

TFF ve MHK'yı baskı altına almaya çalışan bu iki yorumcu Cumartesi günü olası bir hakem faciasında ne diyecekler acaba?