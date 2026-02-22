Çorum FK Altyapı Antrenörü Hayrettin Karaca, Ümraniyespor karşılaşmasını izlediği sırada geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırılmıştı.

Statta yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edilen Karaca’nın durumunun kritik olduğu açıklanmıştı.

Hastaneden yapılan son açıklamada ise sevindirici bir gelişme paylaşıldı.

Gerçekleştirilen anjiyo operasyonu sonrası tıkalı olan damarının açıldığı ve kalbinin yeniden çalıştığı bildirildi.

Karaca'nın yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi