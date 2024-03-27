Bölgenin en modern Hayvan Hastanesi, Cuma günü düzenlenecek törenle hizmete açılacak.

Çorum Belediyesi tarafından Bahabey Çamlığı yanında yapılan Hayvan Hastanesi tamamlandı.

Her türlü donanımın düşünüldüğü Hayvan Hastanesi’nde kedi, köpek ve kanatlılar başta olmak üzere tüm hayvanlara müdahale edilebilecek.

Sahipsiz sokak hayvanları konusunda çok önemli bir çalışmaya daha imza attıklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Bölgemizin en modern, Türkiye’ye ise örnek olacak hayvan hastanemizi hamdolsun söz verdiğimiz sürede tamamladık. Hayırlı olsun.” dedi.

Bölgenin en büyük ve donanımlı tesisi

Bölgenin en büyük ve donanımlı tesisini Çorum’a kazandırdıklarını vurgulayan Başkan Aşgın, “Hayvan hastanemizde ameliyathaneler, müşahede odaları, karantina odaları, muayene odaları yer alıyor. Kısaca, bir hayvan hastanesinde ne olması gerekiyorsa, hangi cihazlara ve donanıma sahip olması gerekiyorsa her şey düşünüldü. Muazzam bir hayvan hastanesini, Türkiye’ye örnek olacak bir projeyi şehrimize kazandırdık. Tedaviye ihtiyaç duyan hayvanların her türlü tetkik, muayene ve bakımları uzman veteriner hekimlerimiz tarafından yapılacak.” dedi.

Cuma günü açılıyor

Hayvan Hastanesi’nin açılışını 29 Mart Cuma günü saat 14.00’te yapacaklarını belirten Başkan Aşgın “Bölgenin en modern hayvan hastanesinin açılışına tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz.” diyerek açılışa tüm Çorum halkını davet etti.