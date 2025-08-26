Çorum’da bir süre önce görülen Şap Hastalığı (SAT-1) nedeniyle hayvan hareketleri ve pazarlar geçici olarak kısıtlanmıştı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün yoğun aşılama çalışmaları sonucunda hayvan varlığının yüzde 85’inden fazlası aşılanırken, hastalıkla mücadelede önemli mesafe kat edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, alınan tedbirler sayesinde hastalığın yayılımında ciddi oranda gerileme sağlandığı belirtildi. Bu kapsamda İl Hayvan Sağlığı Zabıta Komisyonu’nun 2025/10 sayılı kararıyla il genelindeki hayvan hareketi kısıtlamaları kaldırıldı.

Ancak şap hastalığına ilişkin bazı ilçelerde ve komşu illerde hâlâ mihrakların bulunması, ayrıca Çorum hayvan pazarının bölgenin en büyük pazarlarından biri olması nedeniyle bulaşma riskinin devam ettiği ifade edildi. Bu gerekçelerle hayvan pazarlarının ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacağı duyuruldu.

Valilik açıklamasında üreticilerin ve vatandaşların alınan kararlara titizlikle uymalarının, hayvan sağlığının korunması ve hastalığın tamamen kontrol altına alınabilmesi açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.