Amasya’da devam eden U 14 grup birinciliğinde HE Kültürspor ilk maçını kazanarak gruba üç puanla başladı.

U 14 grup birinciliğinde HE Kültürspor ilk maçında Giresun 1977 Ballıcaspor ile karşılaştı.

Rakibi önünde maça çok hızlı başlayan HE Kültürspor 4. dakikadaTalha ve 28. dakikada Umut’un attığı golle 2-0 öne geçti.

İlk yarının son dakikalarında Yusuf Eren farkı üçe çıkardı ve devreyi 3-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda daha kontrollü oynayan temsilcimiz HE Kültürspor 57. dakikada Umut kendisinin ikinci takımının dördüncü golünü attı. Maçtan bu skorla galip ayrılan Kültürspor grup birinciliği için avantaj yakaladı.

HE Kültürspor grupta dünü bay geçti. Dün grupta Yozgat Belediye Bozokspor ile Giresun 1977 Ballıcaspor takımları karşılaştı. Bu maçtan Giresun Ballıcaspor takımı 3-0 galip ayrıldı.

Temsilcimiz bugün saat 16’da Yozgat Belediye Bozokspor ile karşılaşacak ve bu maçtan alacağı bir puanla finale yükselmeyi hedefliyor.

Bugün oynanacak maçlar sonunda iki grupta birinci olan takımlar yarın saat 12’de grup finalinde yarı final grubuna yükselmek için mücadele edecekler.