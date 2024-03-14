Amatör futbolda sezonun ilk grup heyecanı U 14 kategorisinde başlıyor.

Çorum şampiyonu HE Kültürspor Amasya grubunda ilk maçında Tokat 1977 Ballıcaspor takımı ile karşılaşacak.

Amasya Fındıklı Sahasında oynanacak grup kuraları dün çekildi.

Kura sonucunda B grubunda temsilcimiz HE Kültürspor ile birlikte Tokat 1977 Ballıcaspor ve Yozgat Belediye Bozokspor takımları yer alırken A grubunda ise Ünyespor, Samsun Kadıköyspor ve Kastamonu Özel idarespor takımları yer aldı.

Grupta ilk maçlar bugün oynanacak. A grubunda Ünyespor ile Samsun Kadıköyspor saat 13’de karşılaşırken saat 16’da se temsilcimiz HE Kültürspor ile Tokat 1977 Ballıcaspor takımları karşılaşacak. Bu maçları kazanan takımlar ikinci günü bay geçecek.

HE Kültürspor maçı kaybetmesi halinde yarın 13’de Yozgat Belediye Bozokspor ile karşılaşacak.