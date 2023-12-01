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AK Parti Çorum Belediye Başkan Aday Adayı İnşaat Mühendisi-Sosyolog Hüseyin Çalışkan, trafik sorunu ve otoparkla ilgili projesini açıkladı.

Çorum’da her ay yaklaşık bin civarında aracın trafiğe çıktığını belirten Hüseyin Çalışkan, bunun sonucunda trafikte araç yoğunluğu ve dolayısıyla ulaşımda zaman ve yakıt kaybının arttığını, aynı zamanda araç sayısı artışına bağlı olarak araç park sorunu yaşandığını aktardı.

Çorum’daki trafik sorunuyla ilgili ‘Çok Çekirdekli Şehirleşme’ projesi ile şehrin trafik yükünü azaltacaklarını aktaran Çalışkan, şu detayları paylaştı:

Buna göre, Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılında, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hedeflediği Türkiye Yüzyılı Vizyonumuzda, şehrimiz özelinde değişim hedefimiz ‘Çok Çekirdekli Şehirleşme’ olacaktır.

Her bir çekirdek, merkezin alt ölçeklerde birimi olacaktır. Bu yapılaşma şekli, birçok faydasının yanında, başta merkez olmak üzere, tüm şehrin trafik yükünü çekirdeklere dağıtmış olacaktır. Yeni planlamalarda tam örneklerini yapacağımız Çok Çekirdekli Şehirleşme anlayışının, mevcut yapılaşmamızda dokunuşlarını da şu şekilde yapacağız:

Vatandaşımızın resmi iş ve işlemleri için şehir merkezine gelmesini azaltmak ve bu sayede trafik yoğunluğunu azaltarak akışı rahatlatmak için, merkez dışına resmi kurumların taşınması veya tahsilat birimleri ile işlem şubelerinin açılma çalışması, ilgili kurumlarla sıralı ve ısrarlı şekilde görüşülerek, netice alınacaktır.

Şehir merkezinde 1’nci ve 2’nci halkalarda bulunan iş merkezi ve ticaretin, eski dokuda 3’ncü ve 4’ncü halkalara taşınmasını amaçlayan planlamalar yapılarak, araç ve trafik akış yoğunluğu merkezden dışa doğru yayacağız. Şehir içi trafik akışını sağlamak ve rahatlatmak için, eski dokuda ki revize imar planlarında yapılacak düzenlemelerle, ana arter yolları birbirine bağlayan geniş yollar ile yeni ana yollar planlanacaktır. Eski dokuda ki revize planlarda da, parselinde otoparkı karşılama bakış açısı ile plan ve parselasyon yapılacak, ada içi otopark çözümleri uygulama esaslı yaklaşım olacaktır.

Buradaki amaç, merkezin trafik yükünü hafifletmek olduğu kadar, otoparkı kendi parselinde karşılama zorluğu bulunan merkezdeki parsellerin, parselinde otopark düzenleyememe zorluğu ve/veya otopark ücretinin yapılaşmayı caydırıcı etken olmasına çözüm üretmektir. Otopark yönetmeliğinin uygulanmasında maksimum tolerans sağlanacak, meclis kararı veya plan notları ile desteklenecektir.

Aynı zamanda şehir merkezindeki eski doku bölgelerinin revize imar planlarında, açık/kapalı - tek/çok katlı, yeni ilave otopark alanları ve cepler planlanacak ve yapılacaktır. Şehrin araç yoğunluğu bulunan bölgelerinde, yaya güvenliği için üst ve alt geçitler yapılacak/yaptırılacaktır.

Mevcut imar planlarında bulunan otopark işaretli alanlar, açık/kapalı - tek/çok katlı otopark olarak yapılacaktır. Revize imar planlarında açık/kapalı - tek/çok katlı yeni otopark alanları ve cepler planlanacak ve yapılacaktır. Yeni imar planlarında, parselinde ve adalarda, ada içi otopark çözümü esas alınarak planlama ve parselasyon yapılacaktır. Yeni imar planlarında, erişilebilirlik esas alınarak açık/kapalı - tek/çok katlı otopark alanları planlanacaktır.”