Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, Cumhuriyet’in ilan edilişinin 101. yılı nedeniyle yayımladığı mesajda, “En büyük bayram, Cumhuriyet’in 101. yılı kutlu olsun. Cumhuriyet’i kuran kadroların bugünkü mirasçıları olarak görevimiz ve hedefimiz güzel Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmaktır” dedi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün hayali, milleti egemenliğinin nişanesi olan Cumhuriyet’in 101’nci yılına erişmenin gururunu yaşadıklarını ifade eden CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, yaptığı yazılı açıklamada şunları dile getirdi:

“Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyetimizin değerlerini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için ülkemizin bölünmez bütünlüğü için birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet’in en temel dayanağı olan demokrasimiz yoğun bir saldırı altında olsa da bu süreçte ağır darbeler alsa da demokrasiyi korumak, daha da genişletmek ve yaşatmak için verdiğimiz mücadeleye azim ve kararlılıkla devam edeceğiz.

Cumhuriyetin ikinci yüzyılında kurucumuz ve kurtarıcımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde ve ışığında partimizi iktidara taşıyacağız ve cennet vatanımızda yaşayan tüm insanlarımıza derin bir nefes aldıracağız. Milletimiz müsterih olsun, ülkemizi bu darboğazdan el ele, omuz omuza çıkaracağız. Demokratik, laik ve sosyal hukuk devletimizi, demokrasi ile taçlandıracağız. Cumhuriyetin bütün kazanımlarını bir avuç imtiyazlı grubun tekeline değil halkımızın hizmetine sunacağız. Ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve bağımsızlığı için elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyeceğiz. Şehit analarını ağlatmayacağız, şehitlerimizin kemiklerini sızlatmayacağız. Yargıya müdahale edenlere, ülkenin kaynaklarını sömürenlere, demokrasi kavramının içini boşaltmaya çalışanlara, vatandaşı silindir gibi ezenlere her platformda en üst perdeden gerekli cevabı vereceğiz. Bu duygu ve inançla 101. yaşını kutladığımız Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve terörle mücadelede şehit olan kahramanlarımızı rahmetle anıyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Doğum günün kutlu olsun Türkiye! Yaşasın Cumhuriyet, İlelebet Cumhuriyet.” (Haber Merkezi)