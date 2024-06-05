Osmancıkgücü antrenörü Uğur Asiltürk hedeflerine ulaşmak için önlerinde üç maçları kaldığını belirterek ‘Mecitözüspor deplasmanında kazanarak hedefe ulaşmak adına önemli bir engeli geçtiklerini söyledi.

Uğur Asiltürk ilk yarısı berabere biten maçın ikinci yarısında buldukları golle öne geçtiklerini ve sonucunda da sahadan galibiyet ile ayrıldıklarını belirterek ‘Sezon başı hedefimize ulaşmak için önemli bir engeli daha geride bıraktık.

Sezon başından buyana tüm futbolcularımı gösterdikleri mücadele ve kazanma isteğinden dolayı tebrik ediyorum alınlarından öpüyorum Bu çocuklara güvenen ve burada olmamızı sağlayan tüm destekcilerimize teşekkür ediyorum.

İki haftadır üst üste deplasmanda oynuyoruz. Bu iki maçı kayıpsız geçerek önemli bir avantaj yakaladık. Bu hafta sonunda da Alacagücüspor deplasmanında mücadele edeceğiz. Bu maçıra kazanmamız halinde 1. Amatör Küme’ye çıkmayı garantilemek istiyoruz Ligde son iki maçımızı kendi evimiz ve taraftarımız önünde oynayacağız. Bu maçlarda her zaman olduğu gibi tirübünde yanımızda görmek istiyoruz. Aldığımız bu galibiyeti başkanımız Fatih Yel ve yönetimine hediye ediyoruz’ dedi.