CHP Milletvekili Aday Adayı Dr. Selçuk Önce, Çorum Tabip Odası’nı ziyaret etti.

CHP’nin bir diğer Milletvekili Aday Adayı Mehmet Tahtasız’ın da hazır bulunduğu ziyarette Önce, Çorum Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Özgür Koçak ve Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Veli Nayman ile görüştü.

Yapılan ziyaretten dolayı teşekkürlerini ileten Tabip Orası Başkanı Özgür Koçak, hekimlerin özlük hakları ile ilgili yeni dönemden beklentilerini dile getirdi.

Daha etkin sağlık politikalarının üretilmesi için hekimlerin Meclis’te sayıca daha fazla temsil edilmesi gerektiğini belirten Koçak, “Bu nedenle meslektaşımız ve odamızın üyesi Dr. Selçuk Önce’ye aday adaylığı yolunda başarılar dileriz” dedi.

Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Veli Nayman ise aile hekimliği ile ilgili yeni düzenlemeler hakkında sahadaki aile hekimlerinin şikâyetlerini ve taleplerini Önce’ye iletti.