Türkiye'nin Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Derneği (GİMDES) onaylı helal dünya marketlerinden biri artık Çorum'da hizmetinizde olacak.

Tüm dünyaya yayılan Halal Dünya Marketin 34. Şubesi Çorum'da açılacak.

Sadece helal sertifikalı, katkısız, güvenilir içeriklerle üretilmiş gıda ve kişisel bakım ürünleri, glutensiz, katkı maddesi içermeyen, doğal ve sağlıklı ürün seçeneklerinin yer aldığı Halal Dünya Market, İslami değerlere uygun, gönül rahatlığıyla alışveriş yapabileceğiniz bir imkan sunuyor.

Sağlıklı, helal ve temiz içerikli ürünlerin yeni adresi olan Halal Dünya Market Çorum Şubesi Buharaevler Mahallesi, Dr. Sadık Ahmet Caddesi No:70/9 Çorum/Merkez adresinde yakında hizmete açılacak.