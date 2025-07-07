Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonunun fikstür çekimi yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen fikstür çekimine TFF Yönetim Kurulu Üyeleri ile Trendyol 1. Lig kulüplerinin başkan ve yöneticileri katıldı.

20 takımın mücadele edeceği ligde ilk hafta maçları 8-9-10-11 Ağustos'ta oynanacak.

Sezonun ilk yarısı ise 26-27-28-29 Aralık'ta yapılacak maçlarla sona erecek. 9-10-11-12 Ocak'ta oynanacak 20. hafta müsabakalarıyla başlayacak ikinci yarı, 2 Mayıs'ta oynanacak 38. hafta karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

Normal sezonun bitimini takip eden 3 haftalık periyotta play-off müsabakaları yapılacak.

Ligde ilk 2 sırayı alan ekipler ile play-off finalini kazanan takım Trendyol Süper Lig'e yükselecek.

Sezonu son 5 sırada tamamlayan takımlar ise küme düşecek. Trendyol 1. Lig, 2026-2027 sezonundan itibaren 18 takımla oynanacak.

Ligin ilk haftasında Arca Çorum FK, evinde Amedspor'u konuk edecek.

Trendyol 1. Lig'de ilk hafta karşılaşmaları şu şekilde:

Erzurumspor FK-Sivasspor

Atakaş Hatayspor-Ankara Keçiörengücü

Ümraniyespor-Manisa FK

İstanbulspor-Serik Belediyespor

Esenler Erokspor-Adana Demirspor

Alagöz Holding Iğdır FK-Sarıyer

Boluspor-Vanspor FK

Bandırmaspor-Sakaryaspor

Çorum FK-Amed Sportif Faaliyetler

Bodrum FK-Pendikspor