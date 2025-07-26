Sporun çocukların eğitimine engel olduğu ve başarısını düşürdüğü için spor alanlarından çeken velilere en güzel cevabı Sündüs Sude Tak verdi.

Milli okçu Sude Tak kazandığı bir çok şampiyonluğun yanına birde YKS sınavında eyit ağırlıkta Türkiye 402.si Çorum birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

Osmancık Ömer Derindere Fen Lisesi’nde öğrenim gören Sündüs Suda Tak aynı zamanda Okçuluk sporu yapıyor. Babası Okçuluk Antrenörü Hakan Tak’ın da etkisiyle bu spora başlayan Sündüs Sude Tak hem öğrenimini hemde spor hayatını birlikte başarılı ile götürerek tüm gençlere rol model oldu.

Babasının okçuluk antrenörü olması nedeni ile başladığı bu sporda bir Türkiye ikinciliği üç şampiyonluk kazanan Sündüs Sude Tak Samsun’da yapılan Salon Okçuluk Avrupa Şampiyonasında milli takımda görev yaptı.

Spordaki bu başarısını eğitim hayatında da sürdüren Sündüs Sude Tak 2025 YKS Eşit Ağırlıkta Türkiye 402. si Çorum birincisi oldu.

Osmancık Ömer Derindere Fen Lisesi öğrencisi iken 12. sınıfta açık öğretim lisesine geçiş yapan Tak buradan bu yıl mezun oldu.

Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar YKS sınavında Çorum birincisi olan ve Türkiye’de dereceye giren öğrencileri kutladı. Farklı kategorilerde il birincisi olanlar arasında Sündüs Sude Tak en başarılı isim olarak ilk sırada yer aldı.

Sporda ve eğitimde hem zirveyi zorlayan Sündüs Süde Tak sporun kesinlikle eğitime engel değil destek olduğunu belirterek bunu en güzel kendisinin yaşadığını söyledi. Planlı ve programlı çalışma ile her iki alanda da başarının mümkün olduğunu belirten Tak hedefinin Hukuk Fakültesinde okumak olduğunu söyledi.

Tak’ın hem babası hem de antrenörü olan Hakan Tak ise kızının elde ettiği başarılarının kendisi için gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Spor ve eğitimin bir arada göstermesi ve rol model olması adına hem bir antrenör hem de bir veli olarak çok mutlu ettiğini belirten Tak ‘Gençliğimizin spor yapması hem geleceğimiz hem sağlık hem de başarı adına son derece önemli.

Kızımın elde ettiği bu başarı umut ediyorum tüm velilere örnek olur ve yanlış düşüncelerinden vazgeçerler. Spor hiç bir zaman eğitime engel değildir aksine çok büyük faydası vardı. Öncelikle kızım ve sporcum Suda’yi tebrik ediyor onun tüm gençlere ve velilere bu başarısı ile rol model olmasını diliyorum’ dedi.