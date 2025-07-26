AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Çorum genelinde vatandaşların ormana kalan arazilerinin tapularını verileceğini açıkladı.

Vatandaşların uzun yıllardır ekip biçtiği, dededen kalma ancak kadastro çalışmaları sırasında orman adına tapulanan araziler için tapu çalışmalarının başlatıldığını kaydeden AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, “2022 yılında başlattığımız çalışmalar kapsamında, kadastro sürecinde orman adına kaydedilen ve bu nedenle mağduriyet yaşayan hemşehrilerimizin tapularına kavuşması için önemli bir adım daha atıyoruz” dedi.

Hak sahipliği tespiti yapılarak tapu verilecek ilçelerin; Çorum Merkez, Alaca, Bayat, Boğazkale, Dodurga, İskilip, Kargı, Laçin, Mecitözü, Oğuzlar, Ortaköy, Osmancık, Sungurlu ve Uğurludağ olduğunu dile getiren Milletvekili Kaya, “Toplam 2908 blok, bir blokta birden fazla parsel bulunmakta, tapu verilecek toplam parsel sayısı 10.000’in üzerindedir. 2.674,8 hektar alanda hak sahipliği tespiti ve tapu verme işlemi yapılacak. 18 Temmuz 2025 tarihinde yapılan ihale ile birlikte sahada çalışmalar başlayacak, parsel sayıları ve hak sahipleri netleştirilecek. Hak sahiplerine tapuları teslim edilecektir. Vatandaşlarımızdan ricamız, bu süreci dikkatle takip etmeleri, gelen komisyonlarla iletişime geçerek hem kendi haklarını korumaları hem de gerçek hak sahiplerinin belirlenmesine katkı sunmalarıdır” ifadelerini kullandı.

