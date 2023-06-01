FATİH BATTAR

2019 yılında Özelleştirme İdaresi Başkanı iken Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’na (BDDK) atanan hemşehrimiz Ahmet Aksu, yeniden BDKK yönetimine atandı.

4 yıldır BDDK Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Aksu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden BDDK yönetimine atandı. Karar resmi gazetede yayınlandı.

AHMET AKSU KİMDİR?

1967 Osmancık doğumlu. İlk-orta ve lise tahsilini Osmancık’ta tamamladı. Aksu, Yüksek tahsilini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde tamamladı. Üniversite tahsilini tamamlamasını takiben Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nda (ÖİB) uzman olarak 1992 yılında göreve başladı.

Göreve başladığı tarihten itibaren Özelleştirme İdaresine bağlı olan değişik kuruluşlarda Yönetim Kurulu üyeliği, Başkan vekilliği ve Başkanlık görevlerinde bulundu. Şubat ayında ÖİB Başkanlığı görevini devreden Aksu daha sonra TÜRKŞEKER Genel Müdürü olarak görev yaptı. 2016’nın Aralık ayında ise yeniden Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na atanmıştı.

Aksu 4 yıldır BDDKK Yönetim Kurulu üyeliği görevi yapıyordu. Yeni Cumhurbaşkanı kararnamesi ile 4 yılda BDDK Yönetimi'ne atandı.

Aksu ayrıca sporcu geçmişi ile de memleketi Osmancık Belediyespor ve Çorum FK'nın da her zaman yanında ve destekçisi olmasıyle büyük takdir topluyor.