Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi hemşehrimiz Prof. Dr. Özcan Güngör, Yavuz Ağıralioğlu liderliğinde kurulan Anahtar Parti(A Parti)’nin Kurucular Kurulu’nda yer aldı.

‘TERÖRÜN GÖLGESİNİN DÜŞTÜĞÜ YERDE

OLMAYACAĞIM’ DİYEREK İSTİFA ETMİŞTİ

2023 yılında eski partisi İYİ Parti’nin de içinde yer aldığı Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermeyeceğini açıklayarak "Terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayacağım" diye tepki gösteren Yavuz Ağıralioğlu partisinden istifa etmişti.

AĞIRALİOĞLU, MUHSİN YAZICIOĞLU İLE YOL ARKADAŞLIĞI YAPTI

BBP’nin kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun eski yol arkadaşlarından olan ve bir dönem de Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Yavuz Ağıralioğlu, ATO’da çok sayıda vatandaşın katılımıyla düzenlenen tanıtım toplantısı ile hem partisinin programını açıkladı hem de Kurucular Kurulunu kamuoyuna tanıttı.

Ağıralioğlu’nun ... kişilik Kurucular Kurulu’nda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi hemşehrimiz Prof. Dr. Özcan Güngör de yer aldı.

‘AĞIRALİOĞLU’NDAN ALDIĞIM DAVETİ

BİR VATAN GÖREVİ OLARAK GÖRDÜM’

Ağıralioğlu’ndan aldığı daveti “bir vatan görevi” olarak görüp, kabul ettiğini belirten Güngör, “30 yılı aşkın bir süredir toplumsal hayatın içinde, 15 yıllık akademik hayatım boyunca kitaplar, makaleler, projeler, konferanslar, sivil toplum çalışmaları ve medya faaliyetlerimle milletime ve devletime hizmet etme gayretinde oldum. Siyasette aktif rol almadım, ancak son altı ayda ülkemizin sosyal, kültürel ve dini durumu üzerine derin düşünürken, Sn. Yavuz Ağıralioğlu'ndan aldığım daveti, bir vatan nöbeti olarak kabul ettim” dedi.

‘AKIL, AHLAK VE ADALET İLKELERİYLE YOLA ÇIKTIK’

Akıl, ahlak, adalet ilkeleriyle yola çıktıklarını ifade eden Güngör, “Bu davet, liyakat, adalet, akıl ve ahlak temelli bir çağrıydı. Kimlik siyasetine, ayrımcılığa ve çatışmalara yer vermeyen, değerli bir siyaset inşa etme hedefindeydi. İnandıklarımı samimiyetle taşırken dayatmacı olmamaya, ortak akıl ve adaletle hareket etmeye söz verdim.

Sayın Ağıralioğlu’nun yol arkadaşı olarak kurucular kurulunda yer aldım. Bu yolda sorumluluk hisseden tüm dostlarımı, birlikte yürümeye davet ediyorum” açıklamasında bulundu.