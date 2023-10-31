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Genel seçimlerde Büyük Birlik Partisi(BBP) Çorum Milletvekili 1. Sıra Adayı olan Fehmi Güney, partisinin Genel Merkez yönetiminde yer aldı.

BBP 12. Olağan Büyük Kurultayı geçtiğimiz hafta Ankara Spor Salonu'nda yapıldı.

Mustafa Destici’nin yeniden genel başkanlığa seçilmesinin ardından başkanlık divanı da belli oldu.

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçiminde BBP’den 1. Sıra Çorum Milletvekili Adayı olan Fehmi Güney, yeni divanda Genel Başkan Yardımcısı olarak görev aldı.

FEHMİ GÜNEY KİMDİR?

İskilip doğumlu olan Fehmi Güney, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur.

1986 yılında yayın ve inşaat alanında ilk firmasını kurdu. Kültürel alanda çok sayıda sesli yayınlar ve kitap yayınları prodüktörlüğü yaptı ve yayınladı. Günalp Yayın ortaklarından olup, Gündüz Gazetesi kurucu ortaklığı yaptı.

Büyük Birlik Partisi'nin kuruluşunda yer aldı ve 2 dönem MKYK üyeliğinde bulundu. MÜSİAD kurucularından olan Güney, değişik yıllarda da MÜSİAD yöneticiliği yaptı.

Aynı zamanda Tüm İnşaat Müteahhitleri Fedarasyonu (TİM-FED) ve İnşaat Müteahhitleri Konfedarasyonu (İMKON) kurucularından olan Güney, her iki federasyonda da Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Güney, evli ve 3 cocuk babasıdır.