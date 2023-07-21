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Gazetemiz köşe yazarlarından hemşehrimiz Fatih Başak, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'ne daire başkanı olarak atandı.

FATİH BAŞAK KİMDİR?

Gazetemizde köşe yazarlığı yapan Fatih Başak, Çorumlu olup 1968 yılında Sungurlu'da doğdu. Evli ve 4 çocuk babasıdır. İlk, orta ve lise tahsilini Sungurlu’da tamamladıktan sonra 1989 yılında Amasya Eğitim Yüksekokulu’nu bitirdi. Fatih Başak daha sonra Batman ili Kozluk ilçesinde sınıf öğretmeni olarak göreve başladı. Ayrıca 1993 yılından 2004 yılına kadar Sungurlu'da çalışmıştır. Sungurlu’nun Eşme ve merkez Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu’nda sınıf öğretmeni olarak görev yaptı. Daha sonra 2004 yılında Boğazkale Merkez İlköğretim Okulu Müdürü olarak görev yapmıştır.

Başak, 2012-2014 yıllarında Ağrı Milli Eğitim Müdürü 2014 yılında ise Kocaeli Milli Eğitim Müdürü olarak görev yaptı. Başak, 2014 - 2019 yıllarında da MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nde daire başkanı olarak görev yaptı.