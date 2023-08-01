Tahmini Okuma Süresi: dakika

Aslen Çorum'un İskilip ilçesinden olan Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Yükseköğretim Kurulu'na 5 üye ile 20 üniversiteye rektör atandı.

Söz konusu Atama kararı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 6'ncı maddesinin b/1 bendi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince verildi.

Bu kararın ardından Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü'ne hemşehrimiz Mehmet Naci Bostancı atandı.

PROF. DR. MEHMET NACİ BOSTANCI KİMDİR?

Mehmet Naci Bostancı (2 Ağustos 1957, Amasya). Türk siyaset bilimci, sosyolog, iletişim bilimci, halkla ilişkiler uzmanı ve siyasetçi. Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanvekili.

1980 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. Yüksek lisansını ve doktorasını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde sosyal değişme kuramları üstüne verdiği tezler ile tamamladı. Türkiye Günlüğü, Birikim gibi dergilerde makaleleri yayınlandı. ANAP eski genel başkanlarından Mesut Yılmaz'a bir süre siyaset danışmanlığı ve 1989-1991 yılları arasında Kültür Bakanlığı Müşavirliği yaptı.

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rıza Ayhan'ın da baş danışmanı ve basın sözcüsü görevlerini de yürüttü. 1998-2004 yılları arasında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesinde Halka İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Başkanlığı yaptı. Ağustos 2008 itibarıyla Gazi Üniversitesi rektör danışmanlığına; 11 Mart 2009'da Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi dekanlığına getirildi