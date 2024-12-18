Dışişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü Bekir Gezer, Tanzanya Büyükelçisi olarak atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, 5 ülkeye yeni büyükelçi atandı.

Türkiye'nin Tanzanya büyükelçiliğine ise aslen Çorum’un Kargı ilçesinden olan hemşehrimiz Bekir Gezer getirildi.

BEKİR GEZER KİMDİR?

1968, Çorum/Kargı doğumlu olan Bekir Gezer, 1997 yılında Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığında uzman yardımcısı olarak memuriyet hayatına başlamıştır. Daha sonra Devlet Personel Uzmanlığı; Devlet Planlama Teşkilatı, Avrupa Birliği Eğitim Programları Merkezi Başkanlığında Genel Koordinatörlük ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığında Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü görevlerini yürütmüştür.

Ulaştırma Bakanlığında, Avrupa Birliği IPA Hibeleri Program Otoritesi Başkanlığı görevini de yürüten Bekir Gezer, bu kapsamda, içlerinde Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesinin Gebze-Köseköy kesimi de olmak üzere yaklaşık 1 milyar Avroluk ulaştırma altyapı projesinde yönetici olarak görev almıştır.

Bekir Gezer, Kadıköy İmam-Hatip Lisesi ve Üsküdar Cumhuriyet Lisesi mezunudur. Marmara Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ile İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap Dili Edebiyatı Bölümünden de ayrı ayrı mezun olmuştur. İki alanda doktora çalışması olan Bekir Gezer, iyi derecede İngilizce, Fransızca ve Arapça bilmekte olup, evli ve üç çocuk babasıdır. Gezer, 2016 yılında AB hibelerinin en verimli kullanımı alanında Yılın Bürokratı seçilmişti.

Bekir Gezer Dışişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü görevini yürütüyordu.