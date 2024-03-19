MKE Ankaragücü Astor Şarj Güreş Takımı Teknik Direktörü hemşehrimiz Fevzi Çakmak, U20 Milli Erkekler Serbest Güreş Milli Takımının başına getirildi.

Geçmiş dönemlerde Milli takımlarda görev alan hemşerimiz Fevzi Çakmak, ülkemizin geleceği gençlerimize, bayrak için, vatan için, şehitlerimiz için hedef koymayı, Çanakkale ruhunu aşılamayı, Türkün bir kimliği olduğunu, bu kimliğin her zaman zaferler yaşamak için fedakarca davranmak gerektiğini, fedakarlığın zaferler getirdiğini belirtti.

U20 Milli Erkekler Serbest Güreş Milli Takım Antrenörlüğü tarafıma tebliğ edildi diyen Çakmak, "Gerçekten çok kritik bir görev. Hem ülkemiz hem güreş sporu için bu yaş grubunun aşılandığı takdirde zaferden zafere koşacaklarını, hem güreş sporunun geleceği, hemde Türk milletinin geleceği olan gençlerimizin önünün açılacağını düşünüyorum" dedi.Ben bayrağımızın, vatanımızın hür yaşaması, vatanımız ve bayrağımız için verdiğimiz şehitlerimizin ruhlarının şaad olması için bu kritik görevi üstleniyorum diyen Çakmak, "Güreş sporun geleceği U20 Güreş Milli Takımımız ve Güreş sporumuz, bire bir bayrak mücadelesidir. Dünyanın en güçlü ülkelerinin bayrak yarışı verdiği bir spordur. Bende ülkem için bu savaşta görev verildiği sürece olacağım" diye konuştu.Çakmak, “İnsanı yaşatki Devlet yaşasın” parolası ile yapılacak olan bütün organizasyonlarda hem madalyalara hem kupalara ülkemiz ve milli takım olarak talibiz.

Öncelikle Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Dr. Şeref Eroğlu'na bana bu görevi layık gördüğü için çok teşekkür ederim. Almış olduğum başarılarda benim önümü açan kulübüm MKE Ankaragücü Spor Külübü, Başkanımıza, yönetimimize beni hiç yalnız bırakmayan taraftarımıza teşekkürü borç bilirim’ dedi.