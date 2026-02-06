Hentbol’da Klasman Gözlemcisi Sami Öncel’e hafta sonu iki maçta görev.

Klasman Hakemleri Taner Adıkdı ve Yasin Tabak’a ise kadınlar 1. lig maçın maçında görev verildi.

Hentbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre bugün saat 15’de Kadınlar 2. Liginde Çorum Gençlikspor kulübü ile Bolu Belediyespor takımları arasındaki maçta gözlemci olarak Sami Öncel görev yapacak. Grupta Bolu Belediyespor 4 puanla ikinci Çorum Gençlikspor ise 2 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Pazar günü saat 13’de Yozgat Rıza Kayaalp Spor Salonunda MC Sistem Yozgat Gençlikspor kulübü ile Adana Şehit Ahmet Mehmet Oruç Spor Lisesi arasındaki maçı ilimiz klasman hakemleri Taner Adıkdı ve Yasin Tabak yönetecek.

Maçta gözlemci olarak da ilimiz klasman gözlemcisi Sami Öncel görev yapacak Ligde son iki sırada bulunan takımlar ligde kalmak için mücadele ediyor.