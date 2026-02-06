Üç sezon Çorum FK Forması giyen Suat Kaya ligin ikinci yarısı için Aliağa ile anlaştı.

22-23 sezonunda Ankaragücü kulübünden kiralık olarak gittiği Iğdır FK’dan Çorum FK’ya transfer olan ve üç sezon formasını giydiği kırmızı siyahlı takımda şampiyonluk sevinci yaşayan Suat Kaya bu sezon başında şampiyonluk hedefi ile sezona başlayan Kahramanmaraş İstiklalspor ile anlaştı.

Ligin ilk yarısında 16 maçta forma giyen Suat Kaya takımına üç gollük katkı sağladı. Suat Kaya’nın Aliaga FK’da forma giyen orta saha oyuncusu Hasan Kılıç ile takas edileceği öğrenildi.

Ligde iki takımda şampiyonluk mücadelesi veriyor.

Lider Bursaspor’un ardından Maraş takımı üçüncü Aliağa FK ise dördüncü sırada bulunuyor.