Türkiye’de ilk kez Çorum FK forması giyen Masis Gülük ligin ikinci yarısı için Malatya Yeşilyurtspor ile anlaştı.

2002 Belçika doğumlu Masis Gülük Türkiye’ye 2023 yılında arca Çorum FK ile geldi.

Bir sezon kırmızı siyahlı takımda forma giydikten sonra 24-25 sezonunda kiralık olarak Vanspor’a verildi.

Bu sezon başı Kırklarelispor ile anlaşan Masis Gülük Vanspor’da şampiyonluk yaşadığı Teknik Direktör Murat Yıldırım Malatla Yeşilyurtspor ile anlaşınca gelen teklifi kabul etti ve ikinci yarıda Malatya takımında forma giyecek.