Ligde inişli çıkışlı bir grafik çizen Vanspor yarın sahasında Çorum FK ile oynayacağı maçın taktik çalışma ile sürdürdü. Vanspor tesislerinin karla kaplı zemininde yapılan çalışmaya tüm futbolcular katıldılar.

Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki çalışmaya tüm futbolcular katıldılar. Pas çalışması ile başlayan antrenman daha sonra taktik çalışma ile devam etti.

Bu çalışmada Teknik Heyet Çorum FK maçında oynatacağı onbir üzerinde arayış içinde olduğu gözlendi.

Bandırmaspor maçında kırmızı kart gören Cedric ve sarı kart cezalısı Oğulcan Çağlayan’ın yerine forvette oynatacağı isim üzerinde arayış içinde olduğu gözlenen Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz takımdan 90 dakika tam konsantrasyon istedi.

Vanspor Arca Çorum FK maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve tesislerde kampa girecek.