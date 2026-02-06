Arca Çorum FK yarın Vanspor ile deplasmanda oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarını dün yaptığı taktik çalışma ile tamamladı.

Kırmızı Siyahlı takımda tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor.

Kırmızı Siyahlı takımın dün öğlen saatlerinde Tesis Fitnes salonunda yaptığı antrenmana tüm futbolcular katıldılar. Salonda yapılan kuvvet ve aktivasyon hareketlerinin ardından sahaya geçen kırmızı siyahlı takım Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde haftanın son çalışmasını yaptı.

Topla yapılan dar alaanda pas çalışmasının ardından önce yarı sahada sonra ise tam sahada taktik çalışma yaptıran Teknik Heyet Vanspor maçının son taktiklerini uygulattı.

Bu çalışmanın ardından tam sahada Vanspor maçının taktiğini yaptıran Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu son uyarılarda bulundu.

Çalışmanın son bölümünde kaleyi oyun oynayan kırmızı siyahlı futbolcuların hayli neşeli oldukları gözlendi.

Kırmızı Siyahlı takım bu çalışma ile Vanspor maçının hazırlıklarını tamamladı ve bugün öğlen saatlerinde Ankara’dan Van’a uçacak.