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Okullu Küçük Kızlar Hentbol İl birinciliğinde şampiyonluğu Dr. Sadık Anmet kazandı.

Beş okulun tek grupta tek devreli lig sisteminde mücadele ettiği küçük kızlar hentbol il birinciliğinde Dr. Sadık Anmet Ortaokulu ilk üç maçını kazanarak çıktığı son maçında Yavruturna Ortaokulu önünde zorlanmadan 15-5 galip gelerek şampiyon oldu.

Maçın ilk periyodunda çekişmeli geçti ve bu devreyi Yavruturna Ortaokulu 3-2 önde tamamladı.

İkinci periyotta üstünlüğü ele geçiren Dr. Sadık Ahmet bu periyodu 6-2 önde tamamladı ve son devreye 8-5 önde girdi.

Üçüncü ve son periyotta rakibine kalesini kapatan Dr. Sadık Ahmet bu periyodu 7-0 maçıda 15-5 kazanarak şampiyon oldu.

Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu’nda Başak takımının 6 golüne imza atan isim olurken Feride 4 gol, Eda 2 ve Ela ise 1 gollük katkı veren isimler oldular.

Yavruturna Ortaokulu’nda ise Eyyül ve Tülay ikişer gol atarken İlayda bir gollük katkı verdi. Bu sonuçla Dr. Sadık Ahmet şampiyon olurken Yavruturna Ortaokulu ise ikincilik kupasının sahibi oldu.

Final maçının ardından düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa ve sporculara madalyaları verildi.