Çorum 'un Sungurlu ilçesinde yaşayan 84 yaşındaki İbrahim Kayar, 60 yıllık hayat arkadaşının mezarını her 14 Şubat'ta ziyaret ederek kırmızı gül bırakıyor.

Genç yaşta annesini kaybeden Kayar, babasının "Evin yükünü birlikte taşırsınız" tavsiyesi üzerine 18 yaşındayken kendisinden 7 yaş büyük Elmas Kayar ile evlendi.



Kayar çifti, 60 yıl boyunca aynı hayatı paylaştı ve üç çocuk sahibi oldu. Elmas Kayar, yakalandığı hastalık sonucu 2016'da hayatını kaybetti.

Hayat arkadaşının vefatının ardından bir daha evlenmemeye karar veren Kayar, eşinin mezarını sık sık ziyaret edip hasret gideriyor.



Kayar, 10 yıldan beri her 14 Şubat'ta ziyaret ettiği eşinin kabrine kırmızı gül bırakıyor.



- "Her sene 14 Şubat’ta hiç ara vermeden buraya geldim"

Kayar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vefatının üzerinden 10 yıl geçtiğini ama eşini hiç unutmadığını söyledi.

Eşiyle 60 yıl hayatın zorluklarına göğüs gerdiklerini belirten Kayar, "14 Şubat Sevgililer Günü’nde ben seni hiç unutmayacağım, ölene kadar. Tabii ki ufak tefek şeyler olurdu ama yüz kızartıcı hiçbir şeyimiz olmadı. Zaten öyle olmasa her Sevgililer Günü burada olur muydum? O benden memnundu, ben de ondan memnundum. Ondan sonra hiç evlenmeyi düşünmedim. Bana olan saygısı, sevgisi dağdan daha büyüktü. Her sene 14 Şubat’ta hiç ara vermeden buraya geldim." diye konuştu.

Eşinin yokluğunun aklından hiç çıkmadığını söyleyen Kayar, "Öyle bir arıyorum ki her gün hayalimde. Bana deseler ki 'Şurada bir torba altın var, onu mu alacaksın, aileni mi?', altını bir tarafa atar, ailemi alırım." diye konuştu.