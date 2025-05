Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, emek mücadelesi veren emekçilerin her zaman yanında olacaklarını belirtti.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Solmaz, tüm dünyada işçilerin dayanışma ve mücadele ruhunu yücelttiği 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutladı.

Ülkenin, ekonomisi başta olmak üzere hukuk, adalet ve demokrasi bakımından can çekiştiğini kaydeden Solmaz, “Mesnetsiz ve asılsız iddialarla, gizli tanık beyanlarıyla siyasi kumpas kurarak 19 Mart’ta Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere partili belediyelerimize hukuki darbe yapılmıştır. Yapılan bu darbe sadece Ekrem İmamoğlu’na karşı değil, demokrasiden ve adaletten yana olan herkese karşı yapılmıştır. Yapılan bu darbeden ekonomik olarak da ağır bir bedeli olmuştur. Ve bu bedeli telafi etmek kısa ve orta vade de pek mümkün değildir. Yaklaşık 50 milyar dolar bir rakam buhar olup uçmuştur. Bunun faturasını işçiye, emekçiye ve dar gelirliye kesecekler. Yargıda adalet sağlanmazsa, enflasyonu önleyici tedbirler alınmazsa durum daha da ağır bir hal alacak, faturayı da her zaman olduğu gibi emekçilere kesecekler. Asgari ücretin açlık sınırı altında kaldığını da hesaba katarsak korku dolu günler emekçileri bekliyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir an önce sandığın önümüze gelmesini ve erken seçimin acilen yapılmasını istiyoruz. Ülke bu adalet ve ekonomi krizinden ancak erken seçim ve yeni bir iktidar sayesinde kurtulur” ifadesini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak dün olduğu gibi bugün de emekçilerin kazanılmış haklarını yok edecek, tırpanlayacak, esnetecek hiçbir harekete izin vermeyeceklerini ifade eden Dinçer Solmaz, her zaman emeğin yanında, emekçilerle birlikte olacaklarını kaydetti.

1 Mayıs’ın tüm dünyada işçilerin dayanışma ve mücadele ruhunu yücelttiği bir gün olduğunu ifade eden Solmaz, “İnsanca bir yaşam, insanca bir düzen için mücadelemizi sürdüreceğiz. Emekçiler, emek mücadelesini yükseltirken, Cumhuriyet Halk Partisi olarak yanlarında olacağız. Dayanışmayı, mücadeleyi büyüteceğiz. Yokluk ve yoksulluğun, gelir dağılımındaki eşitsizliğin sona erdiği, emeğin alın terinin karşılığını aldığı bir Türkiye’yi hep birlikte inşa etmek umuduyla, tüm emekçilerin 1Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum” dedi.

Solmaz, tüm Çorumlu emekçileri ve partilileri 1 Mayıs kutlama etkinliklerine katılmaya, alanlarda omuz omuza mücadeleye destek vermeye davet etti.