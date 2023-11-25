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Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, 7 yıl önce Altay deplasmanında yaşanalar üzerinden taraftarların galeyana getirilmesinin çok yanlış olduğunu belirterek tüm camiadan Çorum’a yakışır davranmalaranı ve ‘Çorumlunun yaptığını kimse yapamaz’ sözüne uygun hareket etmelerini istedi.

Başkan Yalçın dün kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunları söyledi ‘Kısa bir milli aranın ardından lig heyecanına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Son haftalarda elde ettiğimiz istenmeyen sonuçlar, son dakikalarda kaybettiğimiz puanlar her ne kadar camiamızı umutsuzluğa sek etse ve bizi puan cetvelinde geriye düşürse de bizim inancımız son düdüğe kadar eksilmeden devam edecektir.

Pazar günü Altay ile zorlu bir maça çıkacağız. Rabikimizin yaşadığı sorunlan veya puan cetvelindeki durumu bizim açımızdan bir ölçü değildir. Liderle oynadığımız maçla bu maç arasında hiçbir fark yok. Biz sahaya kazanmak için çıkarken, taraftarlarımızı da yanımızda görmek adına talepleri göz ardı etmedik ve bilet fiyatlarında da ciddi bir indirime gittik. 2016-17 sezonunda Altay ile play-off yarı finalinin rövanş maçında İzmir’de yaşanan utanç verici olaylar na yazik ki bugün sosyal medyada yeniden servis edilmekte, deyim yerindeyse taraftarlarımız galeyana getirilmek istermektedir. öncelikli belirtmek isteri ki o zakanki Altay ile bugünki Altay arasında büyük fark var. Rakibimiz bu sezon kurtuluş mücadelesi veriyor.

Böyle bir süreçte geçmişe takılıp kalmak özellikle o dönemki kulüp başkanrımızın açıklamalarının izinde gitmek hem saha içinde hem de dışında kulübümüze büyük zararlar vermek demektir. Elbette ogün tribünde binlerce taraftarın yaptığı ithamları unutmuş değiliz. Biz sahada çıkıp futbolumuzu oynarken, tribünde ya da saha dışında taraftarlarımız da Çorumluya yakışır olgunlukta gereken cevabı verecektir. Herkes bilsin ki Çorumlunun yaptığını kimse yapamaz.

İzmir de bizim Diyarbakır da. Iğdır da bizim Edirne de. Biz hepimiz biriz. Bu cennet vatanın tam ortasında bir köprü gibi yer alan memleketim, bu zamana kadar gelen bütün takımları nasıl ki edebiyle karşılayıp misafirperverlik gösterdiyse, yine aynı şekilde karşılayıp misafir edecektir. Bu vesile ile tüm taraftarlarımızı bizim için önemli bir lig maçı olmaktan öte hiç bir anlam taşımayan Altay maçında tribünleri doldurmaya ve taşkınlığa mahal vermeden 90 dakika takımlarına desteklemeye davem ediyorum’ dedi.